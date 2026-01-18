Băiețelul de doi ani și jumătate în moarte cerebrală la SJU Constanța a murit

Băiețelul de doi ani și jumătate aflat în moarte cerebrală după o intervenție la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” din Constanța a murit la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București.

Anunțul privind moartea copilului a fost făcut de avocatul familiei, Ghiulfer-Aisun Ismail.

”Cu profundă durere vă aducem la cunoştinţă că Denis, băieţelul de doar 2 ani şi jumătate, aflat în moarte cerebrală, s-a stins din viaţă în cursul nopţii trecute„ a transmis aceasta.

Rudele copilului au acuzat medicii spitalului din Constanța de neglijență, copilul fiind operat din cauza volvulusului intestinal, boală cu care a fost diagnosticat.

După efectuarea intervenției chirurgicale, starea de sănătate a copilului s-a agravat. Familia reclamă lipsa unui consult neurochirurgical și vizitelor medicului de gardă, timp de 24 de ore.

Avocatul Ghiulfer-Aisun Ismail a declarat că au trecut nouă ore de la prezentarea băieţelului în UPU şi până la intervenţia chirurgicală.

”În ceea ce priveşte băieţelul, a durat nouă ore de la momentul la care copilul a intrat pe secţia de UPU până a ajuns să-i facă o operaţie. Au preferat să-l plimbe pe la ORL pentru că de durere îşi muşcase obrăjiorul, în loc să se facă un CT unde s-au văzut leziunile pe care le avea copilul, iar ulterior, copilul a ieşit în comă indusă din operaţie. Pentru un minor în comă indusă, câte zile a stat, nu a fost văzut de un medic de gardă. Medicul de gardă de pe secţia de ATI nu a fost prezent fizic în seara respectivă, ci a comunicat cu asistentele prin mesaje de WhatsApp”, a afirmat Ghiulfer-Aisun Ismail, la începutul acestei săptămâni.

Întâmplare similară cu o fetiță de 6 ani

Nu este singurul caz în care un copil operat la SJU Constanța intră în moarte cerebrală la scurt timp după intervenție. Tot la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București se află și o fetiță de 6 ani, transferată de la Constanța, tot în moarte cerebrală. În ambele cazuri, la Constanța, a fost deschisă o anchetă internă.