Bărbat ucis de listerioză. Pacientul, internat la Spitalul Județean din Brăila

Un bărbat de 67 de ani, internat la Spitalul Județean de Urgență din Brăila, a murit din cauza listerioziei. Direcția de Sănătate Publică a deschis o anchetă epidemiologică pentru a stabili circumstanțele în care pacientul s-a infectat cu bacteria periculoasă.

„”Aducem la cunoştinţă că s-a identificat un caz de infectare cu Listeria monocytogenes la un pacient de sex masculin în vârstă de 67 ani din comuna Cazasu, judeţul Brăila. Persoana a fost internată în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Brăila, prezentând stare generală alterată, febră şi tablou clinic sugestiv pentru pneumonie. Pe parcursul internării, starea pacientului s-a deteriorat rapid, fiind necesar transferul în secţia de terapie intensivă. În ciuda tratamentului antibiotic şi a măsurilor de susţinere instituite conform protocoalelor medicale, evoluţia bolii a fost nefavorabilă, iar în 23.01.2026 pacientul a suferit un stop cardio-respirator ireversibil, fiind declarat decesul” potrivit DSP Brăila.

Direcția de Sănătate Publică din Brăila a inițiat o anchetă epidemiologică. DSP Brăila arată că listerioza este produsă de bacteria Listeria monocytogene, ce poate fi transmisă prin alimente contaminate, în special lactate nepasteurizate, brânzeturi moi sau carne insuficiet preparată termic.