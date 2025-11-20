Beneficii mai puțin știute ale busuiocului

Busuiocul se bucură de o mare popularitate datorită proprietăților pe care le are. Folosită în gastronomie, planta reprezintă unul dintre cele mai cunoscute remedii tradiționale.

Consumul regulat de busuioc poate susține sistemul imunitar datorită conținutului ridicat de antioxidanți, care contribuie la protejarea organismului împotriva stresului oxidativ.

Substanțele active din frunze pot ajuta la reducerea inflamațiilor și la menținerea sănătății sistemului respirator, fiind adesea folosit în infuzii calmante.

Busuiocul sprijină digestia prin stimularea secrețiilor naturale și poate reduce disconfortul abdominal. Aroma sa intensă contribuie la relaxare, iar uleiurile volatile din compoziție sunt adesea asociate cu îmbunătățirea stării psihice și reducerea stresului.

De asemenea, planta poate avea rol în echilibrarea nivelului de energie și în menținerea unei stări generale de vitalitate.

În gastronomie, busuiocul este folosit pentru a accentua gustul preparatelor, contribuind totodată la un aport suplimentar de vitamine și minerale.