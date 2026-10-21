Beneficiile operației de rinoplastie cu ultrasunete VIDEO

O alternativă eficientă la operația clasică de rinoplastie este reprezentată de chirurgia cu ultrasunete. Medicii susțin că acest tip de tehnică are beneficii pentru pacient. Sângerările se diminuează, iar vânătăile postoperatorii sunt mai puțin vizibile.

„Are un timp de învățare pentru fiecare chirurg care poate fi mai lung sau mai scurt. Pe de altă parte, este o tehnologie care reușește să facă chirurgia osului foarte precis. Și pentru că are mișcările date de undele cu ultrasunete, odată ce aparatul incizează oasele nazale, face cumva și o hemostază. Motiv pentru care sângerările provocate de fracturile oaselor sunt mai mici. Și atunci, vânătăile sunt mai puține. Dacă pacienții se așteaptă să nu aibă sângerare și vânătăi, acestea sunt nerealiste. Sunt mai mici, dar nu dispar complet”, a explicat dr. NICO FERARIU, medic specialist chirurgie plastică și estetică, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

De menționat este faptul că dispozitivul cu ultrasunete folosit în operația de rinoplastie acționează doar asupra osului.

„Acționează asupra remodelării osului. Țesuturile moi și cartilajele sunt modelate cu instrumentele clasice din trusa de rinoplastie”, susține dr. NICO FERARIU, medic specialist chirurgie plastică și estetică, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.