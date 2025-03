VIDEO Boala corneei pe care foarte mulți dintre noi o putem avea fără să știm. Cum apare?

Controalele periodice la medicul oftalmolog ne pot ajuta să descoperim o afecțiune gravă a ochiului pe care, de multe ori, nu știm că o avem. Boala se numește keratoconus și poate afecta serios vederea dacă nu este diagnosticată și tratată la timp.

Keratokonusul afectează corneea, țesut care din cauza bolii se deformează. Din cauza acestor deformații, se modifică și claritatea vederii. Astfel medicii recomandă vizitele periodice la cabinetul oftalmologic pentru a identifica la timp această afecțiune.

„Keratoconusul este o afecțiune cronică a corneei. Corneea reprezintă, să-i spunem, geamul transparent al ochiului, situată în fața părții colorate, adică a irisului. Ea are un rol importat în focalizarea imaginii și în obținerea unei imagini clare. Boala are ca efect bombarea corneei și, în plus, subțierea acesteia. Din această cauză apar niște dioptrii, noi le numim astigmatism neregulat. Adică, în mod normal, corneea, reprezintă o secțiune dintr-o sferă. Dacă se bombează și se deformează nu mai are o formă regulată” a explicat, la „Doctor Medika”, dr. Raluca Moisescu, medic primar oftalmolog.

Vederea neclară, simptom al keratoconusului

Principalul simptom al bolii oftalmologice denumită keratoconus este reprezentat de vederea neclară. Specialiștii susțin faptul că, în stadiile avansate, acuitatea vizuală poate scădea cu până la 20%. De cele mai multe ori, pacienții care conduc, mai ales pe timp de noapte, nu mai pot distinge foarte bine luminile mașinilor care vin din sens opus.

„Astigmatismul neregulat înseamnă că înseamnă că există mai multe zone pe această suprafață, fiecare cu anumite dioptrii. Când vorbim despre un astigmatism neregulat, vederea pacienților devine neclară. Încep să vadă dublu, nu mai obțin o vedere bună cu ochelari sau cu lentile de contact. Seara au tulburări de vedere, mai ales la condus. Văd luminile mașinilor din față cu raze împrăștiate” a mai spus, la „Doctor Medika”, dr. Raluca Moisescu, medic primar oftalmolog.

Cum se diagnostichează keratoconusul?

Medicii atrag atenția cu privire la faptul că formele neregulate ale corneei, afectată de keratoconus, pot fi observate chiar și cu ochiul liber, în timpul consultației pe care o oferă pacienților.

„Apoi începe scăderea progresivă a vederii, de multe ori se poate vedea forma corneei, când pacientul privește în jos se vede cum practic globul ocular amprentează pleoapa inferioară. Și astfel ne putem da seama că pacientul are keratokonus” a mai spus dr. Raluca Moisescu, medic primar oftalmolog.

Recomandarea specialiștilor este ca, la orice semn al scăderii acuității vizuale, să mergem la medic pentru un control amănunțit. Studiile au arătat faptul că keratoconusul afectează în special copiii și adolescenții, care au o predispoziție în ceea ce privește sensibilitatea corneei.