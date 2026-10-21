Bolile oncologice ginecologice, tot mai frecvente în rândul femeilor tinere VIDEO

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Incidența bolilor oncologice este în creștere în România. Femeile sunt predispuse la mai multe tipuri de cancere ginecologice, cel mai frecvent diagnosticat fiind cancerul de col uterin.

„Cel mai frecvent tip de cancer ginecologic este cel de col uterin. Este al treilea ca incidență în rândul femeilor după cel de sân și de colon. Avem diagnosticate în jur de 9 paciente pe zi în România”, susține dr. Alexandra Vasile, medic specialist radioterapie la Centrul Medical Neolife, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Medicii atrag atenția că aceste boli sunt tot mai des descoperite în rândul tinerelor. Specialiștii recomandă controalele preventive, deoarece, cu ajutorul lor, boala poate fi descoperită într-un stadiu incipient.

„Din păcate, pacientele sunt mult mai tinere, cu un stadiu al bolii mult mai avansat. Ceea ce ne dorim este să aibă acces la prevenție și la descoperirea bolilor în stadii incipiente”, mai spune dr. Alexandra Vasile, medic specialist radioterapie la Centrul Medical Neolife, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Categorii: Exclusiv, Video
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