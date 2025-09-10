Brașov: Trei prelevări de organe în 72 de ore, opt vieți salvate

FacebookEmailWhatsApp

Potrivit unui comunicat de presă al Agenției Naționale de Transplant, în ultimele 72 de ore, la Brașov, au fost efectuate trei operații de prelevare de organe. În urma acestor intervenții au fost salvate opt vieți. Unii dintre pacienți așteptau de ani buni să primească un organ nou, pe listele de transplant.

„În ultimele 72 de ore, la Braşov, trei familii au oferit o nouă şansă la viaţă pentru opt români de pe listele de aşteptare, exprimându-şi acordul pentru a se dona organele şi ţesuturile celor dragi după ce au decedat. Graţie generozităţii donatorilor şi profesionalismului echipelor medicale, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, au avut loc trei prelevări de organe şi ţesuturi, iar cei 8 pacienţi, printre care şi un pacient pediatric, au primit o nouă şansă la viaţă prin transplant” se arată în comunicatul de presă al Agenției Naționale de Transplant.

Agenția Națională de Transplant arată faptul că intervențiile au fost posibile datorită echipelor medicale din cadrul Spitalului Clinic Județean de urgență Brașov, din care au făcut parte dr. Dragoș Grusea, coordonator intraspitalicesc de transplant, și dr. Simona Gălbineanu – KDP, precum și asistentele medicale din cadrul Blocului Operator și ATI.

Categorii: Exclusiv
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Rețeta sănătoasă, recomandată de un antrenor de fitness. Dai jos 7 kilograme
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro