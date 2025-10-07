Brățări cu coduri QR folosite în Grecia pentru a elimina timpii de așteptare la Urgențe

Autoritățile sanitare din Grecia au implementat un nou sistem de triaj al pacienților care se prezintă la Urgențe, pentru a reduce timpul de așteptare. Sistemul electronic permite montarea unor brățări cu coduri QR ce pot fi scanate.

Ministerul Sănătății din Grecia apreciază faptul că sistemul medical de urgență s-a schimbat semnificativ, iar acest proiect a fost implementat până acum în 10 spitale publice din țară. Pe parcursul următoarelor luni, sistemul va fi implementat și în restul spitalelor din țară.

În momentul în care un pacient ajunge la Urgențe, ei primesc o brățară cu un cod QR pe care îl pot valida pentru a beneficia de servicii medicale. Spitalele care utilizează sistemul cu brățări prevăzute cu un cod QR pot prioritiza cazurile în funcție de severitatea lor. În momentul în care codul QR este scanat, pacienții pot afla câți oameni așteaptă în același timp și care este timpul pe care-l mai au de petrecut în triaj până ajung să fie consultați de medici.

În unitățile medicale unde sistemul funcționează, haosul de la Urgențe a fost eliminat, pentru că pacienții știu acum când le vine rândul la consultații. Până în februarie 2026, sistemul va fi implementat în 100 de spitale, au precizat oficialii.