România, lipsită de politicii de prevenție privind transmiterea HIV prin drogurile injectate de consumatori VIDEO

Cu mai bine de două decenii în urmă, România avea un program de prevenție a infecției HIV, mai ales în rândul consumatorilor de droguri, oferindu-le acestora acces gratuit la seringile pe care le utilizau pentru administrarea substanțelor interzise. Astăzi, o astfel de atitudine nu se mai regăsește în rândul programelor de prevenție din țara noastră.

„Până în 2009-2010 România avea, prin implementarea unui program foarte bun, care a fost dat începând cu 96-98, la nivelul Uniunii Europene şi la nivel mondial, ca exemplu de abordare şi control, regularizare a infecţiei HIV-SIDA în rândul populaţiei. Aveam un număr constant cam de 500 de cazuri noi pe an. În momentul în care, în 2008-2009, au apărut legalele cu magazinele de vise, acestea fiind stimulante, heroina se injectează de 3-5 ori pe zi şi chiar dacă foloseam seringa în comun cu Gigel care era bolnav, dar care nu recunoştea, nici nu ştia, dacă mă injectam cu seringa lui după 5-8 ore, cantitatea şi infecţiozitatea virusului în seringă era foarte mică. Legalele se fac din jumătate în jumătate sau din două în două ore, media de injecţie e de 6-10 pe zi. Crescând media, creşte şi riscul să ne îmbolnăvim şi de aceea în 2011 am ajuns la 1.030 de cazuri, am dublat numărul de cazuri noi de infecţie HIV-SIDA pe seama consumului de droguri fără seringi. S-a recomandat să împărţim seringi şi nu s-a întâmplat”, a explicat dr. Adrian Abagiu, medic primar de boli infecţioase, cu competenţă în tratamentul toxico-dependenţelor, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Medicul susține că eficiența programului de administrare a seringilor era ridicată, în contițiile în care acum, pentru tratament, statul român cheltuie mai mult.

„Costul acelor 2 milioane de seringi echivalează cu costul tratamentului pentru HIV-SIDA care este prin lege oferit gratuit pacienţilor, cred că cu 10 pacienţi pe 10 ani, deci acei 400-500 de pacienţi noi pe care i-am avut în 2011 încoace ne costă de 2-3 ori mai mult decât dacă am fi cumpărat seringi şi am fi prevenit aceste cazuri. Dar spunea bunica: scumpul mai mult păgubeşte, cred că acolo suntem noi cu politicile noastre” a mai spus dr. Adrian Abagiu, medic primar de boli infecţioase, cu competenţă în tratamentul toxico-dependenţelor, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.