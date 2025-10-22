Butoane de panică în saloanele spitalelor de stat și private. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat legea privind instalarea butoanelor de panică în toate saloanele spitalelor private și de stat. Astfel, pacienții internați în unitățile medicale, mai ales cei imobilizați și cu autonomie redusă, pot semnala o urgență cu ajutorul butonului de panică.

„Am promulgat o lege care aduce noi reglementări în domeniul sănătății și care va crește gradul de protecție deopotrivă pentru pacienți și pentru personalul medical. În toate unitățile sanitare publice și private, în fiecare salon destinat internării pacienților vor trebui introduse butoane de panică. Aceste sisteme vor declanșa o alertă în cazul unor urgențe medicale sau a unor situații de pericol iminent, ceea ce este util mai ales pentru pacienții imobilizați sau cu autonomie redusă” a transmis Nicușor Dan, președintele României.

Același act normativ obligă spitalele să instaleze camere video de supraveghere în secțiile ATI, unitățile de primiri urgențe și în secțiile unde sunt tratați pacienți cardiaci critici. Scopul este acela de a fi monitorizată respectarea procedurilor medicale. Totodată, este vizată și creșterea siguranței în zonele sensibile ale spitalelor.

„Scopul este asigurarea respectării protocoalelor și procedurilor medicale pentru ca pacienții să poată beneficia de îngrijire adecvată la cele mai înalte standarde medicale. În același timp, acest sistem oferă un grad sporit de siguranță personalului medical prin descurajarea potențialelor agresiuni din spitale” a mai spus Nicușor Dan.