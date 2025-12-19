Cabinetele stomatologice luate cu asalt înainte de sărbători. Ce spun medicii VIDEO

Mai sunt doar câteva zile până la Crăciun, iar activitatea în cabinetele stomatologice este mai intensă ca niciodată. Medicii recunosc faptul că înainte de sărbători, pacienții doresc să-și definitiveze lucrările pe care le-au început cu luni în urmă pentru a se putea bucura de o dantură sănătoasă și funcțională.

Cea mai mare solicitare vine din partea pacienților care au nevoie de implanturi dentare. Medicii stomatologi susțin că oamenii doresc să beneficieze de noua dantură cât mai repede. Astfel, laboratoarele în care protezele dentare sunt lucrate și-au turat motoarele la maxim pentru a definitiva lucrările solicitate de medici și așteptate de pacienți.

„Toată lumea vine la cabinet și pentru a-și finaliza lucrările începute de multă vreme. Este un iureș pentru a presa laboratoarele să finalizeze lucrările, eficiență maximă înainte de sărbători” susține dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”.

Acestă dorință nu este întâmplătoare pentru că oamenii vor să aibă o dantură funcțională și sănătoasă înainte de sărbători.

„Toți doresc să aibă dinți noi înainte de Anul Nou” recunoaște cu sinceritate dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”.