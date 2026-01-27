Campanie de donare de sânge la Primăria Capitalei

Pe 3 februarie, la Primăria Capitalei, între orele 08:30 – 12:00 se va desfășura o nouă campanie de donare de sânge.

Campania se organizează cu sprijinul Centrului de Transfuzie Sanguină București, iar persoanele care doresc să participe trebuie să-și facă o programare.

Persoanele interesate trebuie să completeze un formular, ce poate fi accesat la această adresă: https://doneaza-sange.pmb.ro/03-02-2026.

„Un singur donator poate salva până la trei vieți. Dacă poți ajuta, te așteptăm. Dacă nu, dă mai departe acest mesaj. Solidaritatea chiar face diferența” au scris reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină București, într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

