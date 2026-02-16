Campanie de prevenire a consumului de droguri inițiată de Primăria Capitalei

Primăria Capitalei a dat startul celei mai mari campanii publice de prevenire și conștientizare a riscurilor pe care consumul de droguri le generează. Pe parcursul unui an, în toate mijloacele de transport în comun vor rula imagini videop prin care vor fi prezentate consecințele nefaste ale consumului de droguri asupra copiilor.

„Tragem un semnal de alarmă şi dăm startul celei mai mari campanii de conştientizare şi prevenire a consumului de droguri! Iniţiată de Centrul Metropolitan de Educaţie şi Cultură „Ioan I. Dalles”, campania se va desfăşura pe tot parcursul acestui an. Pe ecranele din mijloacele de transport în comun (STB, metrou), în presă şi pe reţelele de socializare veţi vedea acest clip video emoţionant, de impact, cu viaţa la răscruce a unui adolescent pus în faţa unei alegeri: drogurile sau viaţa” potrivit inițiatorilor.

Acestui demers i s-au alăturat instituții publice, dar și personalități ale vieții publice din România, printre care se numără Carmen Tănase, Alina Sorescu, Simona Pătruleasa, Ozana Barabancea, Mihai Petre, Romaniţa Iovan, Monica Anghel, Tily Niculae, Diana Bişinicu, Eugenia Şerban, Răzvan Fodor, Mirela Vescan.

„Trebuie să fim cu toţii conştienţi că drogurile sunt cel mai mare pericol al societăţii noastre, în acest moment. Şi doar împreună îl putem învinge!” potrivit comunicării oficiale a Primăriei Capitalei.