Campanie de prevenție a bolilor oncologice. Specialiști: „Cancerele pot fi prevenite”

Societatea Națională de Oncologie Medicală din România a lansat o campanie publică al cărei scop este de preveni apariția bolilor oncologice în rândul populației din țara noastră. Campania se numește #CuUnPasÎnainte și a fost lansată oficial la Sinaia.

„Aproximativ 40% dintre cazurile de cancer pot fi prevenite. Prin campania #CuUnPasÎnainte ne propunem să ajungem cât mai aproape de publicul larg şi să transmitem cât mai clar mesajele despre prevenţie. Scopul este să contribuim la creşterea semnificativă a numărului de români care acordă importanţă reală prevenţiei în următorii ani” susține dr. Răzvan Ovidiu Curcă, președintele Societății Naționale de Oncologie Medicală din România.

Prezent la conferința de lansare a campaniei, medicul Alexandru Rafila a precizat că: „Prevenţia activă, bine susţinută legislativ şi logistic, reprezintă soluţia pe termen lung. Dezvoltarea reţelelor de tratament şi monitorizare a pacienţilor oncologici trebuie să meargă mână în mână cu prevenţia, printr-o abordare regională adaptată nevoilor locale. Medicii de familie nu pot acţiona singuri – de aceea este esenţială integrarea serviciilor, astfel încât pacientul să beneficieze de un parcurs clar: de la prevenţie şi consiliere, până la diagnostic şi tratament.

