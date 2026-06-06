Marijuana, drogul cu cel mai mare consum în România și în Europa VIDEO

Medicii care acordă îngrijiri medicale persoanelor care consumă substanțe interzise sau sunt dependente deja atrag atenția că cea mai răspândită dependență este cea de marijuana. Problema apare atât la noi în țară, cât și în Europa.

„Cea mai răspândită dependență și în Europa și în România este cea de marijuana”, atrage atenția dr. ADRIAN ABAGIU, medic primar de boli infecțioase, cu competență în tratamentul toxico-dependențelor și coordonator medical al Centrului ARAS ARENA – la INBI Matei Balș București, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Există însă o diferență între ceea ce se consumă în Occident, și cele din România. Fără o reglementare legală clară, în țara noastră substanțele din compoziția marijuana pun viața în pericol consumatorilor.

„Problema este că marijuana de pe piața noastră nu este controlată și am avut pacienți care consumau în Olanda, unde coffe shop-uri este permis consumul, și au venit în România și au încercat să consume, din cauza concentrației mari de THC au făcut un atac de paranoia. Au ajuns să fie internați la Obregia, fiind surprinși de ceea ce au pățit” susține dr. ADRIAN ABAGIU, medic primar de boli infecțioase, cu competență în tratamentul toxico-dependențelor și coordonator medical al Centrului ARAS ARENA – la INBI Matei Balș București, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Marijuana, incriminarea posesiei în România

Mai mult, o altă problemă în România care-i împinge pe români către abuzul de substanțe este incriminarea posesiei. Legislația ar trebui modificată astfel încât acest aspect să nu mai fie pedepsit de lege.

„Nu s-a reușit, așa cum s-a întâmplat în multe alte state, dezincriminarea posesiei. Sunt multe state în Europa cand au făcut asta și nu e caz penal. La noi, dacă un tânăr e prins cu un joint de marijuana, teoretic, pe legislația care s-a îmbunătățit de la 1 an la 5 ani, incriminarea este acum de la 2 la 7 ani”, mai spune dr. ADRIAN ABAGIU, medic primar de boli infecțioase, cu competență în tratamentul toxico-dependențelor și coordonator medical al Centrului ARAS ARENA – la INBI Matei Balș București, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.