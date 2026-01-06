Cancerul de col uiterin ucide anual 1.700 de femei din România. Vaccinarea anti-HPV, esențială

Peste 1.700 de femei din România pierd în fiecare an lupta cu cancerul de col uterin. Boala poate fi preventiă prin vaccinare, însă puține paciente acceptă această formă de prevenție.

Specialiștii susțin însă că, în ultimele luni, atitudinea față de acceptarea vaccinului anti-HPV s-a schimbat semnificativ, dar incidența mortalității rămâne tot crescută.

„Cu vaccinarea anti-HPV suntem pe o pantă ascendentă. Eu sper că suntem încă la bază. De ce sper? Pentru că sper că vârful, în ceea ce priveşte de data asta acceptarea vaccinării HPV, să fie mai sus. Ce înseamnă acest mai sus? Înseamnă să atingem acele ţinte pe care le avem, astfel încât să putem să eliminăm cancerul de col uterin în România, aşa cum se întâmplă în alte ţări. Vedem Australia, de exemplu, Canada, unele ţăre europene care deja vorbesc în această perioadă de eliminarea cancerului de coluterin până în anul 2030. Asta ce înseamnă? Înseamnã că femeile nu vor mai muri de cancerul de col uterin” susține medicul Gindrovel Dumitra, medic de familie și coordonator al Grupului de Vaccinologie din cadrul Societății Române de Medicina Familiei, invitat la emisiunea „Sistemul Medikal”.

Gindrovel Dumitra a adpugat că femeile de 24-64 ani ar trebui să efectueze un test Babeş Papanicolau o dată la 3-5 ani.

”Persoanele cu vârsta între 24 şi 64 de ani este bine să-şi efectueze un test Babeş Papanicolau prin intermediul unui test foarte simplu. Cel puţin o dată la 3-5 ani. (…) Dacă reuşim să salvăm de la moarte 1700 de femei în fiecare an, eu zic că din punctul meu de vedere am câştigat acest război”, a mai spus Gindrovel Dumitra.