Cardiologia intervențională, la privat. De pleacă medicii din spitalele publice VIDEO

Cardiologia intervențională a reprezentat la momentul lansării ei o revoluție din punct de vedere al terapiilor dedicate sănătății inimii. Mulți medici din România preferă însă să practice această specialitate în mediul privat, pentru că sistemul public oferă prea puține compensații față de responsabilitate pe care specialiștii o poartă pe umeri cu fiecare pacient pe care-l tratează.

„Din punct de vedere al numărului acestora există o situație discutabilă, pentru că o parte nu mai activează în sistemul public. În condițiile în care nu mai activează în sistemul public nu mai există obligativitatea efectuării gărzilor și atunci activitatea se desfășoară la privat. Dacă ar activa toți din privat în public, lucrurile s-ar mai depresuriza, apropo de toată încărcarea pe sistem. Suntem în capitalism, iar piața este liberă. În condițiile în care decizi să te retrazi din sistemul public, un motiv poate fi sănătatea medicului. Trebuie să recunoaștem că nopțile nedormite, stresul presupun un efort foarte mare pe umerii medicilor” susține conf. univ. dr. Ștefan Busnatu, medic primar cardiolog la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni” din București, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Medicul Ștefan Busnatu atrage atenția cu privire la faptul că medicii cardiologi intervenționiști aleg mediul privat datorită faptul că eforturile lor profesionale sunt mult mai bine răsplătite, prin comparație cu ceea ce se întâmplă în sistemul public de sănătate.

„Nu există o recunoaștere a eforturilor pentru cei care rămân în sistemul public, de aceea ei decis să plece” mai spune conf. univ. dr. Ștefan Busnatu, medic primar cardiolog la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni” din București, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.