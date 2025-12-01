Carnea ambalată, risc pentru sănătate. Reacția președintelui ANPC

Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului atrage atenția populației cu privire la carnea ambalată.

Oficialul susține că multe tipuri de carne ambalată conțin un lichid sangvinolent în exces în respectivele pachete. Prezența acestui lichid înseamnă că respectivele produse nu sunt sigure.

„Dacă observați acumulări mari de lichid decolorat sau miros neobișnuit la deschiderea ambalajului, este recomandat să nu consumați produsul și să îl returnați magazinului, solicitând înlocuirea sau rambursarea” susține Paul Anghel, președintele ANPC.

Avertismentul ANPC vine după ce Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a solicitat ANSVSA să controleze loturile de carne aduse în țară din Uniunea Europeană, în contextul riscului de răspândire a pestei porcine africane.

„Am solicitat ANSVSA ca pentru fiecare lot de carne adus din import să se facă verificări privind pesta porcină. Există riscul ca din afara ţării să aducem boala în România.

Să ştiţi că m-am aplecat foarte mult asupra acestui subiect şi am făcut numeroase analize la Ministerul Agriculturii, dar şi în teritoriu. Gândiţi-vă, de ce apare pesta porcină în gospodăria ţărănească? Poate exista un risc foarte mare de a importa carne de porc infestată” susține Florin Barbu.