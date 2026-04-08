Căror pacienți le sunt recomandate, de fapt, injecțiile pentru slăbit VIDEO

Injecțiile pentru slăbit s-au transformat dintr-un tratament destinat persoanelor cu diabet și obezitate într-un adevărat fenomen. Toți cei care vor să dea jos câteva kilograme doresc să le utilizeze. Acest comportament nu este unul benefic organismului, iar aceste tratamente trebuie utilizate doar de cei care au nevoie de ele.

Medicii susțin faptul că injecțiile pentru slăbit nu pot fi utilizate de persoanele care vor să dea jos câteva kilograme.

Injecțiile pentru slăbit vs. schimbarea stilului de viață

În locul injecțiilor pentru slăbit, aceste persoane trebuie să-și schimbe stilul de viață. Să renunțe la alimentația nesănătoasă și să facă mișcare, spun specialiștii.

„Medical vorbind, această clasă de medicamente nu se recomandă pacienților care doresc să piardă 3, 4, 5 kilograme. În aceste cazuri vorbim despre corectarea stilului de viață, de identificarea unor obiceiuri nefaste care favorizează îngrășarea” spune dr. Andra Balcangiu-Stroescu, medic specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Când sunt recomandate aceste tratamente

Injecțiile pentru slăbit sunt recomandate în cazul persoanelor care suferă de obezitate, dar și de alte probleme medicale asociate acumulării kilogramelor.

„Această clasă de medicamente se recomandă pacienților cu obezitate, adică celor care au un IMC de peste 30 km/mp sau suprapondere care asociază complicații, comorbidități. Suprapondere la un IMC peste 27 kg/mp sau complicații precum steatoză hepatică, apnee în somn, hipertensiune” mai spune dr. Andra Balcangiu-Stroescu, medic specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.