Cât conținut de vitamina C au, de fapt, citricele

Citricele sunt percepute de mult timp drept „reginele” vitaminei C. Portocalele, lămâile, grepfrutul și mandarinele sunt asociate instinctiv cu imunitatea și cu ideea de prospețime. Totuși, atunci când ne uităm la datele nutriționale reale, descoperim că citricele nu sunt întotdeauna cele mai bogate surse de vitamina C, iar diferențele dintre ele sunt mai mari decât par la prima vedere.

Cât conținut de vitamina C au, de fapt, citricile

Portocala este, probabil, cel mai cunoscut simbol al vitaminei C. O portocală medie oferă aproximativ 70 mg de vitamina C, potrivit „USDA FoodData Central”. Este o cantitate solidă, suficientă pentru a acoperi necesarul zilnic pentru mulți adulți, dar nu reprezintă un record absolut în lumea fructelor.

Lămâia, deși mai acră și mai puțin consumată ca fruct întreg, conține în jur de 50 mg de vitamina C la 100 g, conform datelor publicate de „European Food Safety Authority”. Sucul de lămâie are o concentrație mai mică, pentru că este diluat și folosit în cantități reduse, dar rămâne o sursă utilă în alimentația zilnică.

Grepfrutul se situează undeva la mijloc, cu aproximativ 30–40 mg de vitamina C la 100 g. Publicația „Harvard School of Public Health” notează că grepfrutul este apreciat mai ales pentru combinația dintre vitamina C și antioxidanții specifici, precum licopenul în varianta roz.

Beneficiile consumului de citrice

Mandarinele sunt mai dulci și mai ușor de consumat, dar au un conținut ceva mai redus: aproximativ 26 mg de vitamina C la 100 g. Totuși, pentru că sunt consumate frecvent în cantități mai mari, aportul total poate deveni semnificativ.

Lime-ul, adesea folosit în băuturi și sosuri, oferă în jur de 29 mg de vitamina C la 100 g. Deși rar mâncat ca fruct, contribuie la aportul zilnic prin sucuri, marinade și preparate culinare.

Privite în ansamblu, citricele sunt surse bune de vitamina C, dar nu cele mai bogate din alimentație. „National Institutes of Health” subliniază că ardeiul gras roșu, kiwi-ul, căpșunile sau coacăzele negre depășesc adesea portocala ca densitate de vitamina C. Cu toate acestea, citricele rămân populare datorită accesibilității, gustului și versatilității lor.