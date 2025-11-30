Cât costă tratamentul HIV în România. Dr. Adrian Marinescu „100 milioane de euro pe an”

În evidențele medicilor infecționiști există 16.000 de români care beneficiază de tratamentul destinat pacienților infectați cu virusul HIV. Anual, România plătește 100 milioane de euro pentru aceste medicamente.

„La pacienţii cu infecţie HIV, pe care îi tratăm, vreo 16.000, România plăteşte în fiecare an peste 100 de milioane de euro doar pentru tratament, nu analize, nu altceva. Deci atenţie, nu vorbesc de prevenţie, vorbesc de peste 100 de milioane de euro doar pentru acei pacienţi. Ca să faci prevenţie, să începi să te gândeşti la testare, la integrare socială, la consiliere şi totul să fie gratis, inclusiv metadonă, plus schimb de seringi, este evident că ar fi nişte costuri mult mai mari” susține dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București.