Cât de importantă este saliva pentru sănătatea orală. Explicațiile medicului Lorelei Nassar

Saliva joacă un rol semnificativ în menținerea sănătății orale, pentru că are capacitatea de a menține buna funcționare a mucoasei bucale și, totodată, poate neutraliza unele bacterii din cavitatea orală.

„Saliva asigură și neutralizarea unora dintre microbii care sunt în cavitatea noastră orală. Unele dintre enzime au și această abilitate. Ele nu sunt bactericide, dar au această calitate” explică dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Totodată, la fel de important este și rolul de lubrifiere al salivei în ceea ce privește cavitatea orală și a mucoaselor din gură.

„Mucoasa bucală sau limba, dacă ar fi lipsite de această acțiune de lubrifiere, pe care o face saliva, ar fi foarte rigide. S-ar desprinde fâși-fâși. De astfel de probleme suferă pacienții care au niște boli rare prin care se diminuează secreția salivară” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.