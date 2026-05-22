Înlocuirea dinților lipsă cu implanturi dentare este benefică pentru pacienții cu edentații. Noi dinți preiau funcționalitatea celor naturali care, din diverse cauze, au dispărut. Durata de viață a implanturilor dentare diferă însă de la un pacient la altul.

Toți pacienții care au implanturi dentare își doresc să reziste cât mai mult. Aest tip de tratament stomatologic a fost creat pentru a le îmbunătăți calitatea vieții.

Cât rezistă un implant dentar

Rezistența medie a unui implant dentar este de 7 ani. Specialiștii susțin însă că aceste proteze pot rezista chiar și 15 ani.

„După carte se consideră o reușită a unei reabilitări cu implant, un 5, 6, 7 ani. Dar avem mulți pacienți care au implanturi de 20 de ani în gură, care au implanturi de 15 ani în gură și se comportă admirabil”, explică dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.

Cauze care pot afecta rezistența implanturilor

Rezistența implanturilor depinde însă de mulți factori. Vor rezista mai mult, implanturile montate în zone unde densitatea osoasă este mare. De asemenea, contează felul în care a fost încărcat un implant și dacă procedura a fost realizată conform standardelor.

„Este vorba, realmente, despre densitatea osoasă în zona respectivă, despre încărcarea implantului și despre ocluzie. Despre obiceiurile vicioase”, susține dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.

Totodată, anumite comportamente vicioase pot afecta calitatea și rezistența implanturilor dentare. Un rol semnificativ în diminuarea rezistenței îl are scrâșnitul din dinți.

„Un pacient care scrâșnește din dinți va avea probleme. Scrâșnitul din dinți este unul dintre obiceiurile vicioase cele mai periculoase”, mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.