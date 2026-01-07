Cătălina Poiană despre activitate SJU Buzău: 1.562 de pacienţi în doar 6 zile consultaţi de doar 3 medici

Preşedintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, afirmă, miercuri seară, că, în şase zile, peste 1.500 de pacienţi au fost consultaţi de doar trei medici la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău.

Ea afirmă că decesul tânărului care a fost implicat într-un accident utier este o tragedie, dar trebuie aşteptat rezultatul unei anchete ”corecte, riguroase şi obiective”, înainte de a stabili vinovăţii.

În cazul în care există o culpă medicală, Poiană afirmă că cel vinovat va plăti, însă afirmă că trebuie înţeleasă şi presiunea sub care lucrează medicii din serviciile de Urgenţă.

”1.562 de pacienţi în doar 6 zile consultaţi de doar 3 medici. Realitatea acestor zile la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. Aici un tânăr a murit şi este o tragedie. O viaţă pierdută, o familie îndurerată, un sistem medical aflat iarăşi în tensiune. Ne exprimăm întreaga compasiune faţă de familia tânărului care a murit. Înţelegem pe deplin interesul public şi dorinţa oamenilor de a afla adevărul”, a transmis, miercuri seară, Cătălina Poiană.

Potrivit acesteia, toată lumea doreşte răspunsuri, dar, ”tocmai pentru că este vorba despre viaţă şi despre responsabilitate, aceste răspunsuri trebuie să vină în urma unei anchete corecte, riguroase şi obiective”.

”Raportul medico-legal alături de întreaga anchetă într-un astfel de caz sunt cele care vor stabili ce s-a întâmplat. Până atunci, trebuie să respectăm un principiu fundamental: prezumţia de nevinovăţie. Dacă se va dovedi că a existat o greşeală medicală, cel vinovat trebuie să răspundă. Dar vă rugăm să aşteptăm rezultatul anchetei, să nu politizăm şi să avem încredere în medicii profesionişti şi corecţi care îşi fac datoria faţă de pacienţi”, a mai transmis Cătălina Poiană.