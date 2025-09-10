Câte spitale finanțate prin PNRR vor fi gata în 2026? Lista, anunțată de ministrul Fondurilor Europene

Deși inițial trebuiau construite 24 de spitale cu fondurile PNRR, în momentul de față lista a fost restrânsă la opt. Anunțul a fost făcut de Drgoș Pâslaru, ministrul Fondurilor Europene.
„În momentul în care am venit ca Guvern aveam 5 spitale pe care și Comisia Europeană spera că le putem face până la 31 august 2026. Apoi, în negocierile pe care le-am avut, împreună cu domnul ministru Alexandru Rogobete, cerând restrângerea termenelor, avem încă 3 spitale” a precizat ministrul Fondurilor Europene, într-o declarație pentru postul de televiziune Digi24.
Mai jos redăm lista unităților medicale despre care oficialul a vorbit în declarația sa:
- Spitalul „Sf. Apostol Andrei” de la Constanța.
- Spitalul de Inimă de la Târgu Mureș;
- Spitalul „Zerlendi” din București;
- Spitalul de Urgență Cluj;
- Spitalul Craiova;
- Spitalul de Urgență Bistrița;
- „Agripa Ionescu” de la Balotești;
- Spitalul Sibiu;
Totodată, ministrul Dragoș Pâslaru a explicat faptul că alte nouă unități medicale, care au pierdut finanțarea PNRR, ar putea fi realizate prin Fondul de Coeziune, care reprezintă tot bani europeni. Este vorba despre:
- Spitalul Gerota din București;
- Spitalul de la Oradea;
- Spitalul de la Pitești;
- Spitalul de la Alba Iulia;
- Spitalul de la Vaslui;
- Spitalul de Oncologie Timișoara;
- Spitalul de la Giurgiu;
- 2 spitale militare – la Brașov și Pitești.