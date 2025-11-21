Cauzele care provoacă herniile abdominale. Explicațiile specialiștilor

Apariția herniilor este influențată atât de factori genetici, cât și de mediu. Astfel, o predispoziție pentru un nivel scăzut de colagen, care se regăsește și în peretele abdominal, sau obezitatea pot provoca apariția herniei.

„Concepțiile actuale sunt că ne naștem cu predispoziția pentru hernii. Uneori moștenim un colagen mai slab de la părinții noștri și colagenul face parte atât din peretele abdominal și chiar din cel al vaselor, cum ar fi venele, și facem mai ușor hemoroizi sau varice” spune dr. Bogdan Popescu, medic primar chirurgie generală – Spitalul Euroclinic, parte a Rețelei de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

De asemenea, și obezitatea poate fi considerată un factor de risc semnificativ pentru hernie, mai ales în cazul bărbaților. Medicii spun însă că și fumatul este un alt factor de risc.

„Există și factori de mediu care aduc în vedere hernia mai repede sau mai târziu. Efortul fizic, îngrășarea, fumatul, trecerea timpului” mai spune dr. Bogdan Popescu, medic primar chirurgie generală – Spitalul Euroclinic, parte a Rețelei de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

