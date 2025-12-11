Ministerul Sănătății anunță faptul că s-a există un caz de lepră confirmat. De asemenea, alte trei suspiciuni sunt în analiză.

Atât femeia al cărei diagnostic a fost confirmat, cât și cele care sunt suspecte de această boală, sunt din Asia. Ele erau angajate ale unui centru SPA din Cluj-Napoca.

Caz de lepră confirmat la Cluj-Napoca

Anunțul cu privire la aceste cazuri a fost făcut de Ministerul Sănătății. Oficialii au postat pe rețelele sociale informația.

„Ministerul Sănătăţii informează că astăzi a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen). Alte trei cazuri sunt în curs de evaluare clinică şi microbiologică. Totul se face în baza leziunilor cutanate şi a criteriilor epidemiologice” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Două dinte paciente au ajuns la Spitalul Județean de Urgență Cluj-Napoca pe data de 26 noiembrie. Este vorba despre două tinere de 21 și, respectiv 256 de ani. Ele provin din Indonezia.

Analize și test confirmat

În toate cazurile au fos făcute mai multe analize și investigații amănunțite. „Pe baza datelor microbiologice, unul dintere cazuri a fost confirmat” arată Ministerul Sănătății.

Centrul și-a suspendat activitatea

Ministerul Sănătății și Direcția de Sănătate Publică din Cluj au dispus igienizarea salonului și suspendarea activității până la dezinfecția completă.

„Ministerul Sǎnǎtǎţii prin DSP a dispus suspendarea activităţii salonului până la finalizarea anchetei epidemiologice. A fost început tratamentul specific OMS pentru leprǎ. După iniţierea tratamentului, riscul de transmitere scade până la dispariţie, conform protocoalelor internaţionale” mai arată Ministerul Sănătății.

Boala nu se transmite atât de ușor, deși este contagioasă.

„Boala nu se tranmiste prin strângerea mâinii, îmbrățișare, proximitate scurtă sau călătorii în mijloacele de transport în comun” susține Ministerul Sănătății.

„Riscul pentru populaţia generală rămâne scăzut. Situaţia este gestionată cu maximă responsabilitate. Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii va monitoriza zilnic această situaţie, în coordonare cu echipele locale şi naţionale de sănătate publică” a mai spus Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

În România, ultimul caz de lepră a fost confirmat în anul 1981.