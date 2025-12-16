Cazuri de lepră la Cluj. Mesajul autorităților: Situația este sub control

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Într-o conferință de presă, prefectul județului Cluj, Maria Forna, a anunțat că situația specială generată de cazurile de lepră este sub controlul autorităților.

„Avem două cazuri de lepră confirmate la două angajate de proveniență din Asia. Mai avem încă două cazuri de persoane tot angajate care în acest moment au fost infirmate. Acestea sunt datele pe care le avem de la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj” a declarat Maria Forna, prefectul județului Cluj, notează Agerpres.

Mai mult, autoritățile din Cluj fac apel la clienții salonului să meargă la spital, doar în cazul în care constată o modificare a stării lor de sănătate.

„În egală măsură, fac apel la toți cetățenii și în speță la clienții acelui salon ca în momentul în care văd o minima modificare a stării de sănătate să se prezinte cu celeritate la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj. Nu există motive de îngrijorare. În acest moment au fost evaluați opt contacți ai celor două maseuze, iar din datele pe care le avem, niciunul dintre contacți nu este confirmat pozitiv cu lepră” a declarat Maria Forna, prefectul județului Cluj, notează Agerpres.

Categorii: Exclusiv
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