Ce este ambulatoriul de neurologie și de ce este important VIDEO

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Ambulatoriul de neurologie este, de fapt, cabinetul medicului specialist, aflat în afara unui spital. Există mulți medici care oferă servicii medicale în ambulatoriu, spre deosebire de cei care aleg să profeseze în spital.

„Ambulatoriul de neurologie este locul unde-și desfășoară activitatea mulți medici. Sunt mulți medici neurologi care lucrează mai mult în ambulatoriu, decât în spital. Poate să fie un spațiu cu sau fără contract cu Casa Națională. Noi suntem medicii care lucrăm în cabinete, prin diverse forme de organizare. Fie că sunt cabinete individuale, fie că sunt SRL-uri„ explică  dr. Izabela Popa, medic primar neurolog – APMA, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Cabinetul din ambulatoriul de specialitate este acel punct de servicii medicale aflat între medicul de familie și spital.

„Lucrăm cu pacienți care se adresează ambulatoriului, fiind acel segment de tratament și diagnostic între medicul de familie și spital” mai spune dr. Izabela Popa, medic primar neurolog – APMA, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Categorii: Știri, Video
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