Ce probleme de sănătate provoacă aerul condiționat VIDEO

Expunerea prelungită la aerul condiționat poate provoca anumite probleme de sănătate, mai ales în sfera ORL.

„Ce face aerul condiționat? Usucă aerul din interior. În momentul în care mucoasele, obișnuite fiind să aibă umiditate, sesizează că nu mai este atât de umed aerul, nu mai pot îndeplini rolurile cum trebuie. Dacă aerul bate spre noi, creează probleme precum răgușeală, nas înfundat. Nu au răcit peste noapte, sunt doar probleme provocate de aerul condiționat” susține dr. Shirley Tarabichi, medic specialist ORL, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Pentru a evita toate problemele provocate de aerul condiționat, aparatul trebuie să fie setat la o temperatură nu cu mult diferită față de cea de afară.

„Ceea ce contează este ca diferența de temperatură dintre exterior și interior să nu fie prea mare. Aerul trebuie setat în acest sens. O diferență de maximum 8 grade trebuie să fie” mai spune dr. Shirley Tarabichi, medic specialist ORL, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.