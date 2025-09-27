Ce se schimbă în sistemul medical după tragedia de la Iași? Cursuri pentru limitarea infecțiilor nosocomiale 

6 copii au murit la Spitalul „Sfânta Maria” Iași după ce s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens, în timp ce erau internați la ATI. În urma controalelor efectuate până în prezent, s-a constatat faptul că personalul medical nu a respectat protocoalele în ceea ce privește prevenirea infecțiilor nosocomiale. Pe această cale, Ministerul Sănătății vrea să inițieze cursuri de pregătire profesională pentru asistente și infirmiere pentru a limita răspândirea infecțiilor din spitale.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avut mai multe discuții cu reprezentanți ai Colegiului Medicilor și Socității Române de ATI pentru a fi pus la punct un modul de pregătire dedicat asistentelor și infirmierelor. Cadrele medicale își vor însuși prin aceste cursuri procedurile de prevenire a răspândirii infecțiilor nosocomiale.

Asistentele și infirmierele care nu vor parcurge aceste cursuri nu vor mai putea lucra în ATI și nu se vor mai putea angaja în sistemul medical.

„Toate aceste cursuri se vor finaliza cu câte un atestat, iar legislativ vom introduce obligativitatea ca orice persoană, indiferent de gradul medical, care lucrează într-o secţie de anestezie-terapie intensivă să parcurgă aceste module, altfel nu va mai putea rămâne în acea secţie sau nu se va putea angaja” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.