Cele mai sănătoase gustări dintre mese

Gustările dintre mese sunt esențiale pentru menținerea energiei și prevenirea poftelor puternice la prânz sau cină. Ele trebuie alese cu grijă, astfel încât să ofere nutrienți, sațietate și echilibru. Momentul în care le consumăm și cantitatea sunt la fel de importante ca alegerea alimentelor.

🟩 Iaurt grecesc cu fructe proaspete Ideal între micul dejun și prânz, mai ales în zilele aglomerate. O porție corectă înseamnă aproximativ 150 g de iaurt și o mână de fructe. Proteinele din iaurt mențin sațietatea, iar fructele aduc fibre și antioxidanți.

🟩 Nuci și migdale crude Potrivite ca gustare rapidă în a doua parte a dimineții sau după-amiaza. Cantitatea recomandată este o mână mică, aproximativ 20–25 g. Grăsimile sănătoase stabilizează glicemia și oferă energie constantă.

🟩 Hummus cu legume crocante O gustare excelentă între prânz și cină, mai ales dacă ai nevoie de ceva sățios, dar ușor. O porție echilibrată înseamnă două linguri de hummus și câteva bastonașe de morcov, ardei sau castravete. Fibrele și proteinele vegetale susțin digestia și reduc foamea.

🟩 Un fruct și o sursă mică de proteine Perfect pentru momentele în care simți nevoia de ceva dulce, dar sănătos. Poți combina un măr cu câteva nuci sau o banană cu o linguriță de unt de arahide. Cantitatea trebuie să rămână moderată: un fruct mediu și 10–15 g de proteine sau grăsimi sănătoase.

🟩 Crackers integrali cu avocado Potriviți ca gustare de după-amiază, când ai nevoie de energie pentru restul zilei. Două crackers integrali și câteva felii de avocado sunt suficiente pentru a oferi fibre, carbohidrați complecși și grăsimi bune.

🟩 Ou fiert O opțiune simplă și foarte sățioasă, ideală între mese atunci când vrei să eviți dulciurile. Un singur ou este suficient pentru a oferi proteine de calitate și vitamine esențiale.