Celebrul chef Gordon Ramsay, operat de cancer de piele

În vârstă de 58 de ani, îndrăgitul chef din Marea Britanie, Gordon Ramsay, a mărturisit pe rețelele de socializare faptul că a fost supus unei intervenții chirurgicale de îndepărtare a cancerului de piele.

În acest sfârșit de săptămână, Gordon Ramsay a apărut pe internet în mai multe fotografii ce arătau faptul ca a fost supus unei intervenții chirurgicale. Operația a presupus îndepărtarea unui carcinom bazocelular, cel mai întâlnit tip de cancer de piele. Fotografiile au fost însoțite și de un mesaj de mulțumire față de echipa medicală care i-a acordat îngrijirile de care avea nevoie.

„Sunt recunoscător echipei medicale din cadrul The Skin Associates și pentru implicarea medicilor care au făcut posibilă îndepărtarea carcinomului bazocelular. Vă rog să nu vă uitați crema cu protecție solară când ieșiți afară. Ceea ce vedeți în fotografii nu este un lifting facial” a comentat îndrăghitul chef birtanic.

Carcinomul bazocelular, cel mai întâlnit tip de cancer de piele

Carcinomul bazocelular este cel mai des întâlnit tip de cancer cutanat și apare, în majoritatea cazurilor, pe zonele corpului expuse frecvent la radiațiile ultraviolete, cum ar fi fața, gâtul, urechile sau scalpul. Acest tip de tumoră are o evoluție lentă și, spre deosebire de alte forme de cancer, foarte rar produce metastaze la distanță. Totuși, dacă este neglijat, poate distruge țesuturile din jur, afectând pielea, mușchii sau chiar oasele din zona în care se dezvoltă.

Manifestările clinice sunt variate. Cel mai adesea, carcinomul bazocelular apare ca un nodul mic, lucios, de culoarea pielii sau ușor rozaliu, care poate avea vase de sânge vizibile la suprafață. Uneori, poate lua forma unei plăci roșii, persistente, asemănătoare unei eczeme, sau poate apărea ca o rană care nu se vindecă și care tinde să sângereze ușor. În unele cazuri, leziunea are un aspect perlat sau prezintă o margine ridicată și un centru deprimat.