Cifre alarmante: Cancerul va reduce speranța de viață în România cu 1,7 ani

Până în 2050, speranța de viață în România va fi redusă cu 1,7 ani din cauza afecțiunilor oncologice. Astfel, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer trage un semnal de și precizează faptul că țara noastră va înregistra un regres semnificativ în ceea ce privește speranța de viață.

Scăderea cu 1,7 ani a speranței de viață în România, până în 2050, din cauza cancerului a fost prognozată în raportul OECD publicat recent. Denumit „Tackling the Impact of Cancer on Health, Economy and Society”, acest raport atrage atenția cu privire la impactul negativ pe care bolile oncologice îl au asupra României.

Pe această cale Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer atrage încă o dată atenția cu privire la problemele pe care le întâmpină bolnavii de cancer din România.

„Acces întârziat și limitat la terapii inovatoare, în comparație cu alte state europene. Lipsa unui traseu clar al pacientului în sistemul medical, precum și blocaje birocratice în rambursarea unor tratamente esențiale. De asemenea, trebuie reiterată și insuficiența serviciilor de suport psihosocial și a serviciilor de navigare a pacientului. Totodată, trebuie menționată și lipăs îngrijirilor la domiciliu, lăsând pacienții să moară în chinuri.” se arată într-un mesaj public al Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România.

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer este de 20 de ani alături de pacienții oncologici din țara noastră.

„Pacienții cu cancer nu solicită privilegii, ci dreptul fundamental la șanse egale pentru viață, indiferent de regiunea în care trăiesc sau de statutul social. În fața unei boli nemiloase, aceștia au nevoie de fapte concrete: acces rapid la diagnostic de calitate, tratamente moderne, radioterapie performantă, îngrijire integrată și sprijin pe tot parcursul bolii. Promisiunile și angajamentele fără acoperire nu mai sunt suficiente. Este timpul ca politicile de sănătate să se transforme în soluții reale, care să facă diferența în viața pacienților.” a precizat Cezar Irimia, președinte FACB.