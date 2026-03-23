CinemaUniT ajunge la ediția a V-a: film românesc, dialog multicultural și invitați de marcă la Brașov

Cinemaraton TV și Universitatea Transilvania din Brașov anunță cea de-a cincea ediție a festivalului de film CinemaUniT, care va avea loc în perioada 24–29 martie 2026, la Cinema Astra din Brașov. Evenimentul, devenit deja o tradiție în mediul universitar românesc, își propune să aducă mai aproape de studenți și de publicul larg cele mai relevante producții cinematografice românești, într-un cadru dedicat dialogului cultural și schimbului de idei.

Lansat în urmă cu cinci ani, parteneriatul dintre Cinemaraton TV și Universitatea Transilvania din Brașov are ca obiectiv principal facilitarea accesului tinerilor la o mai bună înțelegere a filmului românesc. CinemaUniT rămâne, în continuare, singurul festival de film din România organizat într-un mediu universitar, oferind un context autentic pentru întâlnirea dintre cinema, educație și dezbatere multiculturală.

Ediția din 2026 aduce în prim-plan premiere românești apreciate la cele mai importante festivaluri internaționale, dar și o direcție nouă și curajoasă: deschiderea către cinematografiile etniilor conlocuitoare. În acord cu specificul multicultural al Brașovului și cu realitățile geopolitice actuale, festivalul introduce proiecții speciale dedicate filmului maghiar, german și altor voci cinematografice care explorează identitățile minoritare.

Programul festivalului include proiecții speciale, întâlniri cu cineaști, actori și producători, dar și evenimente conexe precum masterclass-uri și maratoane de scurtmetraje studențești. Printre momentele de referință se numără:

Deschiderea festivalului cu „Kontinental 25” și „Dracula”, în prezența echipelor filmelor

Proiecții speciale cu invitați de marcă, precum regizorii Radu Jude, Nae Caranfil, Stere Gulea, Dan Pița sau Igor Cobileanski

Masterclass-ul „Teatrul și filmul”, organizat la Centrul Multicultural al Universității Transilvania

Secțiuni dedicate filmului studențesc (CineMAiubit) și filmului minorităților, inclusiv Gala Rroma Film Festival

Proiecții-eveniment ale unor titluri clasice și contemporane, în prezența unor nume importante ale cinematografiei românești

Publicul va avea acces gratuit la toate proiecțiile, în limita locurilor disponibile, pe bază de rezervare online. CinemaUniT 2026 confirmă rolul Brașovului ca punct de întâlnire al culturilor și al ideilor, oferind o experiență cinematografică complexă, în care filmul devine pretext pentru dialog, reflecție și conectare.

Accesul este liber, iar rezervările se pot face online.