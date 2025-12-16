CMSR – Numărul centrelor de pregătire în implantologie și inhalosedare a fost extins

Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) salută extinderea numărului de centre de pregătire pentru programele de studii complementare în implantologie și inhalosedare, ca urmare a modificării Ordinului ministrului sănătății nr. 418/2005. Astfel, la data de 12 decembrie 2025 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului sănătății nr. 1.775/2025, privind aprobarea „Catalogului național de programe de studii complementare — specialități medico-dentare și pentru medicii dentiști cu drept de liberă practică.”

Încă de la începutul anului 2025, CMSR a adresat solicitări oficiale centrelor universitare din țară și a susținut extinderea rețelei de formare pentru medicii stomatologi din toate colțurile țării, având în vedere că cele două programe de formare universitară în implantologie și în inhalosedare prin amestec inhalator cu protoxid de azot și oxigen erau disponibile exclusiv în București, situație care genera dificultăți semnificative pentru medicii stomatologi din alte regiuni ale țării.

Aceste acțiuni au condus la modificarea Ordinului nr. 418/2005 prin care s-a extins numărul de centre universitare de pregătire pentru programele de studii complementare în implantologie și în inhalosedare prin amestec inhalator cu protoxid de azot și oxigen, în medicina dentară, după cum urmează:

Programul de implantologie va fi disponibil în centrele universitare din București, Timișoara, Iași și Cluj-Napoca.

va fi disponibil în centrele universitare din București, Timișoara, Iași și Cluj-Napoca. Programul de inhalosedare prin amestec inhalator cu protoxid de azot și oxigen, în medicina dentară, va fi disponibil în București și Timișoara.

CMSR consideră această extindere a centrelor de pregătire un pas important pentru îmbunătățirea accesului la formare profesională continuă și pentru dezvoltarea competențelor medicilor stomatologi din întreaga țară, în beneficiul pacienților și al calității actului medical. Totodată, CMSR apreciază implicarea și deschiderea mediului academic în susținerea și dezvoltarea programelor de formare profesională și pledează pentru continuarea extinderii acestora, astfel încât, în perioada următoare, ambele programe să fie disponibile în toate centrele universitare din țară