CNAS dispune de fonduri pentru asigurarea tratamentelor pacienților oncologici

Într-un comunicat de presă remis publicității, Casa Națională de Asigurări de Sănătate susține că are suficiente credite de angajament pentru asigurarea continuității pacienților oncologici.

„CNAS este constant preocupată de situația pacienților oncologici și reafirmă că asigurarea accesului acestora la tratamentele necesare reprezintă o prioritate pentru instituție. În prezent, CNAS dispune de credite de angajament care permit asigurarea continuității tratamentelor bolnavilor oncologici. Chiar dacă există un deficit de credite bugetare care generează întârzieri în decontarea facturilor către furnizori, tratamentele sunt în continuare acordate în baza creditelor de angajament repartizate furnizorilor de servicii medicale aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate” potrivit CNAS.

Banii pentru medicamentele pacienților oncologici au fost prinși în bugetul pentru anul 2025, dar creșterea numărului de pacienți și extinderea accesului la terapii inovatoare au condus la un necesar financiar suplimentar. În acest sens, CNAS a fundamentat fonduri prin rectificarea bugetară.

„ Până la aprobarea rectificării bugetului FNUASS cu sumele necesare, CNAS va utiliza toate mecanismele interne de redistribuire între indicatorii clasificației bugetare, astfel încât să fie asigurat accesul continuu și neîntrerupt al pacienților la tratamente. CNAS continuă demersurile către instituțiile abilitate ale statului pentru suplimentarea bugetului FNUASS cu creditele bugetare necesare decontării medicamentelor la termenele legale de plată. Aceste demersuri vizează atât asigurarea continuității tratamentelor, cât și respectarea obligațiilor contractuale față de furnizori. Reiterăm angajamentul CNAS de a colabora cu asociațiile de pacienți, cu furnizorii și cu autoritățile centrale pentru asigurarea celor mai bune condiții posibile de tratare a bolnavilor” se mai arată în comunicatul instituției.