CNAS: Doar pentru 13 medicamente se schimbă nivelul de compensare

Oficialii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate au anunțat public faptul că doar în cazul a 13 medicamente se modifică nivelul de compensare. Instituția respinge însă ideea că acest aspect ar putea crește valoarea contribuției personale de la 500, la 600 de lei.

„Având în vedere «Memorandumul de aprobare a măsurilor şi a raportului de analiză şi eficientizare a cheltuielilor publice în domeniul sănătăţii», aprobat de Guvernul României în anul 2023, ANMDMR a evaluat în anul 2024 un număr de 18 medicamente (substanţe active – DCI ) care au îndeplinit criteriile, potrivit legii, pentru modificarea nivelului de compensare al acestora. Scopul acestei evaluări a fost de a eficientiza utilizarea bugetului FNUASS şi a permite accesul unui număr mai mare de pacienţi la medicamentele de care aceştia au nevoie, la momentul optim, în cadrul aceluiaşi buget alocat” a transmis CNAS, într-un comunicat de presă.

CNAS susţine că a identificat şi a propus Ministerului Sănătăţii o serie de criterii suplimentare pentru modificarea nivelului de compensare al medicamentelor evaluate, astfel încât impactul real asupra contribuţiei personale datorate de asiguraţi să fie cât mai moderat.

”Ca urmare, la ora actuală doar în cazul a 13 medicamente se preconizează schimbarea nivelului de compensare”, precizează CNAS.