CNAS: Nu există discontinuități în tratamentul pacienților oncologici

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a precizat, într-o informare publică, faptul că nu există discontinuități în ceea ce privește acordarea tratamentelor pentru pacienții oncologici. Această precizare vine în contextul în care în București și în alte șapte județe din țară au fost semnalate probleme din acest punct de vedere.

„ Preşedintele CNAS, conf. univ. dr. Horaţiu-Remus Moldovan, a solicitat situaţia detaliată a derulării Programului Naţional de Oncologie în întreaga ţară, iar analiza datelor a arătat un management adecvat la nivelul sistemului naţional de sănătate, înregistrându-se probleme punctuale în unele unităţi sanitare din 7 judeţe şi din municipiul Bucureşti. Situaţia a fost monitorizată şi gestionată operativ, iar în acest moment tratamentele sunt acordate corespunzător tuturor pacienţilor oncologici” potrivit unui comunicat al CNAS.

CNAS arată că împreună cu Ministerul de Finanțe caută soluții pentru a se acoperi obligații de plată în valoare de 2,8 miliarde de lei care sunt scandente.

„ Echipa CNAS apreciază eforturile depuse de Ministerul Finanţelor pentru identificarea soluţiilor necesare în vederea achitării tuturor obligaţiilor scadente în luna august, în valoare de 2,8 miliarde lei. Totodată, CNAS utilizează toate pârghiile legale pentru a evita discontinuităţile în asigurarea tratamentelor medicale, până la aprobarea unei rectificări bugetare pozitive” potrivit comunicatului.