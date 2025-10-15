CNAS: PIAS rămâne funcțională  până în 2026

Potrivit unei comunicări oficiale, Casa Națională de Asigurări de Sănătate asigură pacienții și furnizorii de servicii medicale din țară că Plrforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) va rămâne funcțională până anul viitor când va fi înlocuită. Noul sistem informatic se dorește a fi unul modern, ușor accesibil și sigur.

Aceste precizări au fost făcute de CNAS după ce Curtea de Conturi a României a arătat într-un raport faptul că această platfomră s-a confruntat de-a lungul timpului cu disfuncționalități.

„ Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) îi asigură pe pacienţi şi pe furnizorii de servicii medicale că platforma PIAS rămâne funcţională până la înlocuirea, în anul 2026, cu un sistem modern, sigur şi accesibil. Noua platformă în curs de dezvoltare va avea o arhitectură informatică modernă şi funcţionalităţi superioare celor actuale, inclusiv conectivitatea şi interoperabilitatea cu alte sisteme informatice din sănătate” potrivit CNAS.

Modernizarea sistemului informatic pus la dispoziție de CNAS pacienților și furnizorilor de servicii medicale se va realiza cu fonduri PNRR.

„ Vechimea considerabilă, numărul crescut de utilizatori de la an la an, numărul crescut de solicitări informatice efectuate simultan, volumul uriaş de date integrate sunt doar câteva dintre elementele care ne arată că acest sistem şi-a atins limitele şi nu mai poate ţine pasul cu nevoile şi aşteptările pacienţilor şi furnizorilor de servicii medicale. La CNAS lucrăm la proiectul noii platforme informatice, care vine cu veşti bune pentru utilizatori, atât din perspectiva asigurării unui mediu prietenos şi accesibil, cât şi în ceea ce priveşte digitalizarea documentelor conexe actului medical, ceea ce înseamnă mai mult timp câştigat pentru sănătate. În paralel, menţinem funcţională platforma actuală, pentru a garanta continuitatea acordării serviciilor medicale şi a medicamentelor pentru pacienţi” mai spun oficialii CNAS.