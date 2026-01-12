Cod Galben de ger în România. Recomandările medicilor

Institutul Național de Sănătate Publică a tranmis o serie de recomandări în contextul avertizărilor meteo cod galben de ger.

De asemenea, Departamentul pentru Situații de Urgență le recomandă șoferilor să-și echipeze corespunzător autoturismele, mai ales dacă efectuează deplasări lungi.

”Pentru prevenirea efectelor negative ale temperaturilor scăzute, INSP – Institutul Naţional de Sănătate Publică vă recomandă:

În zilele cu temperaturi scăzute evitaţi deplasările lungi în spaţii deschise şi expunerea prelungită la frig;

În cazul în care este necesară deplasarea în spaţii deschise, este recomandat să vă îmbrăcaţi şi să vă încălţaţi adecvat – folosiţi căciuli, mănuşi, fulare, îmbrăcăminte şi încălţăminte călduroase;

Evitaţi expunerea prelungită a mâinilor şi picioarelor la temperaturi scăzute pentru a vă feri de degerături;

Evitaţi expunerea la umezeală;

Consumaţi alimente bogate în proteine şi grăsimi nesaturate;

Evitaţi consumul de băuturi alcoolice;

Respectaţi regulile de igienă pentru evitarea infecţiilor respiratorii", au transmis, luni, reprezentanţii INSP,

Meteorologii anunţă vreme deosebit de rece în toată ţara, până miercuri, fiind emise mai multe avertizări cod galben. Dimineţile şi serile vor fi geroase, mai ales în Banat, Crişana, Maramureş şi Transilvania, dar şi în zonele montane, unde temperaturile pot cobirî până la -20 de grade. Va continua să ningă în mai multee zone ale ţării, fiind aşteptat strat nou de zăpadă de până la 10 centimetri. În zonele montane stratul va fi mai mare. De marţi seară, se aşteaptă polei.