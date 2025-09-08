Colegiul Medicilor din România: „Educația pentru sănătate, o prioritate”

Luni, 8 septembrie 2025, a debutat noul an școlar. Una dintre materiile care nu ar trebui să lipsească din programă este Educația pentru sănătate. Oficialii Colegiului Medicilor din România susțin importanța acestei materii pentru sănătatea tuturor copiilor.

„O minte sănătoasă are nevoie de un corp sănătos! Igiena, principiile de alimentație sănătoasă și echilibrată, mișcarea fizică, sănătatea emoțională și responsabilitatea față de propriul corp sunt teme care trebuie să fie învățate și asimilate încă din anii de început ai vieții. Familia, dar și școala reprezintă locuri pentru ca aceste valori să prindă rădăcini. Educația pentru Sănătate nu înseamnă doar informații — înseamnă comportamente sănătoase pe termen lung” susține prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România.

De asemenea, oficialii Colegiului Medicilor din România au transmis mesaje de încurajare tuturor copiilor, la început de an școlar.

„Vă invităm să începeți anul școlar cu grijă pentru minte, trup și suflet! Vă dorim un an de școală cu sănătate. Și un gând bun colegilor medici de medicină școlară! ” mai spune președinta CMR.