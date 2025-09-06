Conferință controversată pe teme medicale la Brașov. Ministrul Alexandru Rogobete participarea medicilor la întâlnire

Sâmbătă, Brașovul a găzduit conferința intitulată „COVID-19 și convergența bio-digitală”, la care au participat medici din sistemul public și cel privat. Printre temele dezbătute la această întâlnire s-au numărat „explozia de cancere post-vaccinare” sau „copiii care mor din cauza vaccinului COVID”. Într-o postare pe Facebook, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății a criticat atitudinea medicilor care au participat la această conferință.

Totodată, la această întâlnire a fost abordată și ideea unei „conspiraţii globale prin vaccinare”.

Ministrul Sănătății a criticat dur prezența medicilor din sistemul public și cel privat la această dezbatere și a criticat-o în termeni duri.

„Dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor. Nu negociez cu minciuna şi nu voi permite nimănui să submineze încrederea pacienţilor în tratamentele moderne. Astăzi, la Braşov, a avut loc o conferinţă fără nicio bază ştiinţifică, unde au fost promovate minciuni periculoase împotriva tratamentelor medicale moderne. Condamn categoric aceste manifestări care pun în pericol viaţa pacienţilor şi subminează încrederea în medicină şi în instituţiile statului” a precizat, în mesajul postat pe rețelele de socializare Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății,