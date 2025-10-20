Consiliul Europei: Realitatea dură din spitalele de psihiatrie românești

Comitetul pentru Prevenirea Torturii (CPT) din cadrul Consiliului Europei a publicat reent un raport privind situația în care se află spitalele de psihiatrie din România. Documentul arată că în unitățile medicale dedicate tratării bolnavilor cu probleme psihice există condiții degradante, cazuri de neglijență gravă și chiar tratamente inumane. Pe cale de consecință se solicită autorităților să ia măsuri.

În raportul dat publicității experții Comitetului pentru Prevenirea Torturii din cadrul Consiliului Europei arată că tratamentul pacienților internați în spitalele de psihiatrie din România este neglijent, iar în multe situații chiar inumand și degradant, încălcându-se astfel Art. 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Mai mult, în saloane a fost descoperit un adevărat haos, în ciuda investițiilor de care spitalele s-au bucurat în ultimii ani. Spațiile de cazare erau dezolante, neadecvate pentru activitatea medicală.

Opinia experților CPT a fost realizată pe baza vizitelor în teren efectuate la Spitalele de Psihiatrie Săpoca, Pădureni-Grajduri, Jebel și Ștei. Scopul vizitei a fost acela de a evalua tratamentul și condițiile de trai ale pacienților.

În perioada următoare, România s-a angajat că va elabora un plan de acțiune dedicat sănătății mintale, ce include, printre altele, și dezvoltarea serviciilor de sănătate mintală comunitară.