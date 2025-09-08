Consiliul Național al Dizabilității, sesizare către Avocatul Poporului

Consiliul Național al Dizabilității din România (CNDR) a transmis o scrisoare deschisă Avocatului Poporului, prin care solicită autosesizarea instituției în legătură cu eliminarea facilităților fiscale pentru persoanele cu handicap grav și accentuat.

Decizia Guvernului de a menține eliminarea facilităților fiscale, deși au fost contestate public în etapa de consultare, ridică probleme grave de constituționalitate și afectează direct viața persoanelor cu dizabilități.

„(…) Aceste măsuri au un impact devastator în plan social; plan medical – resursele pentru tratamente, terapii și medicamente vor fi redirecționate către plata impozitelor, cu efecte grave asupra sănătății; în ceea ce privește accesul la muncă, având în vedere lipsa transportului public adaptat face ca autoturismul personal să fie singura soluție pentru a ajunge la locul de muncă; impozitarea lui limitează și mai mult șansele de angajare (…)” potrivit documentului înaintat Avocatului Poporului de către CNDR.