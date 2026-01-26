Consorțiu medical între Spitalul Universitar de Urgență București și spitalele din județul Buzău

FacebookEmailWhatsApp

Aflat într-o vizită la Buzău, medicul Cătășin Cârstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgență București a participat la o întâlnire cu reprezentanții autorităților locale ce a avut ca scop construirea unui consorțiu medical.

„Un consorţiu între Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti şi toate spitalele din jud. Buzău, subordonate Consiliului Judeţean, cu acordul Ministrului Sănătăţii. Facem acest lucru pentru pacienţi, pentru medici, pentru infrastructura medicală” a transmis medicul Cătălin Cârstoiu.

Acest proiect se află însă doar la nivel de discuții, urmând să se facă demersuri instituționale în vederea implementării acestuia.

Categorii: Exclusiv
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Ce este dieta coreeană virală? Beneficii pentru slăbit, cum se ține și riscuri pentru sănătate
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro