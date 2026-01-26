Consorțiu medical între Spitalul Universitar de Urgență București și spitalele din județul Buzău

Aflat într-o vizită la Buzău, medicul Cătășin Cârstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgență București a participat la o întâlnire cu reprezentanții autorităților locale ce a avut ca scop construirea unui consorțiu medical.

„Un consorţiu între Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti şi toate spitalele din jud. Buzău, subordonate Consiliului Judeţean, cu acordul Ministrului Sănătăţii. Facem acest lucru pentru pacienţi, pentru medici, pentru infrastructura medicală” a transmis medicul Cătălin Cârstoiu.

Acest proiect se află însă doar la nivel de discuții, urmând să se facă demersuri instituționale în vederea implementării acestuia.