Consultații multidisciplinare în stabilirea tratamentului stomatologic VIDEO

Stomatologia decontată
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Controlul stomatologic nu mai este demult realizat doar de un singur medic. Astăzi, clinicile moderne apelează la echipele multidisciplinare în stabilirea diagnosticului și planului de tratament stomatologic. Din aceste echipe fac parte stomatologul generalist, ortodontul și parontologul.

„La prima consultație, de foarte multe ori, am nevoie de colegele de la Ortodonție, Protetică și Parontologie. Suntem 4 și pacienții sunt puțin uimiți la început, după care sunt foarte încântați la sfârșit. Durează mai mult, într-adevăr, o consultație, dar au înțeles ce au de făcut” spune prof. dr. Horia Barbu, medic primar chirurgie dento-alveolară, Doctor în Științe Medicale, coordonator disciplină implantologie și chirurgie orală – Universitatea „Titu Maiorescu” – Clinica Academică Prof. Dr. Barbu, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Chiar dacă pacienții par timorați de contactul cu mai mulți medici, aceștia ajung, la final, să înțeleagă conduita terapeutică.

„De obicei, am observat, că atunci când le explici pacienților pașii care trebuie urmați și văd finalul tratamentului, înțeleg ce urmează făcut și-l preconizează beneficiile, acceptă planul propus de noi. Chiar dacă sunt mai mulți pași de parcurs, oamenii primesc tratamentul de care au nevoie. Dacă intervențiile ar fi făcute pe bucăți, situația ar fi cu totul alta„ , a explicat prof. dr. Horia Barbu, medic primar chirurgie dento-alveolară, Doctor în Științe Medicale, coordonator disciplină implantologie și chirurgie orală – Universitatea „Titu Maiorescu” – Clinica Academică Prof. Dr. Barbu, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Categorii: Știri, Video
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