Contractul pentru Spitalul Regional de Urgențe Iași, semnat!

FacebookEmailWhatsApp

Contatul pentru construirea Spitalului Regional de Urgențe Iași a fost semnat. Investiția se ridică la 1,7 miliarde de lei. Lucrările vor fi realizate de o firmă din Turcia.

Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate a anunțat semnarea contractului de lucrări pentru construirea Spitalului Regional de Urgențe din Iași. Investiția va fi realizată de o firmă din Turcia și are o valoare de 1,7 miliarde de lei.

Spitalul va fi ridicat în zona Moara de Vânt a municipiului Iaşi, suprafaţa construită fiind de peste 200.000 de metri pătraţi. Unitatea medicală va avea 850 de paturi, 20 de săli pentru operaţii şi va include şase centre clinice.

Clădirea va fi dotată cu heliport şi va fi structurată pe nouă niveluri, respectiv două la subsol, parter, cinci etaje şi etaj tehnic.

Categorii: Exclusiv
Tags: ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

5 soluții eficiente care te ajută să te îngrași
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro