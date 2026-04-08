La Spitalul Municipal din Aiud angajații sunt controlați la ieșirea din ture, pentru a nu mai fura din spital. Decizia a fost luată de conducerea unității medicale, după ce s-a descoperit că unul dintre salariați ținea ascunse într-un frigider alimente.

Respectivul angajat ascunsese în frigider mai multe kilograme de carne și legume și nu a putut justifica prezența alimentelor în respectivul spațiu frigorific.

Ținea alimente ascunse în frigider

Situația de la spital a ieșit la iveală prin mărturiile făcute în spațiul public de către un consilier local din municipiul Aiud.

„Acum, din 1 aprilie 2026, primarul nou, Dragoş Crişan, a adus manager nou. Nu ştiu cum îl cheamă, dar ştiu că, din dispoziţia acestuia, tot personalul care iese din serviciu este controlat: în maşină, în portbagaj, pe scaune şi, aşa cum scrie la carte, este verificat de firma de pază contractată să asigure paza. Eu credeam că e pentru paza personalului în caz de scandal, paza bunurilor unităţii şi, se pare, că a pus pază şi pe bunurile spitalului. Foarte bine, aş zice, dar nu aşa! Întreb şi eu, ca un consilier local independent care ştie că spitalul este în subordinea Consiliului Local: ce informaţii aveţi, dom’le manager, de îi trataţi pe toţi ca pe ultimii hoţi? Ce se fură, dom’le, cu portbagajul, de îi verificaţi aşa pe toţi?” potrivit consilierei locale.

Presa locală din județul Alba, repsectiv ziarulunirea.ro, relatează despre faptul că, în 2025, la Spitalul Municipal din Aiud, într-o cameră erau depozitate produse alimentare și nealimentare pe care nimeni nu le-a pututu justifica.

Cine este vizat de acuzații?

Administratorul spitalului nu ar fi putut justifica provenienţa şi utilizarea acestor produse. Conducerea unităţii sanitare depunând plângere la Poliţie în urma descoperirii. Cercetările sunt în curs de desfășurare, oamenii legii urmând să stabilească situația de fapt în acest caz.