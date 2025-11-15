Controlalele periodice la stomatolog pot preveni apariția cancerului oral VIDEO

Cancerul oral poate să apără din multe cauze. Ca în multe alte cazuri, descoperit incipient poate fi tratat. Pentru a-l depista la timp este necesar să mergem la stomatolog o dată la șase luni

„Este individuală evoluția și rapiditatea unei astfel de situații. Un cancer oral, poate evolua mult mai încet pe un teren sănătos și poate să evolueze mult mai rapid când este vorba de un pacient cu anumite probleme” susține medicul Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial și implantolog, în cadrul Clinicii de Implantologie „Lorelei Nassar”, invitată la „Sistemul Medikal”.

Medicii spun că abia după trei luni de la o formarea unei posibile formațiuni tumorale, aceasta să fie vizibilă radiologic.

„Totodată, un control periodic la jumătate de an eu consider că este suficient de sigur pentru eliminarea oricărei suspiciuni. Este nevoie de 3 luni pentru ca o modificare apărută la nivelul osului să fie vizibilă radiologic„ mai spune medicul Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial și implantolog, în cadrul Clinicii de Implantologie „Lorelei Nassar”, invitată la „Sistemul Medikal”.